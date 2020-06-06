Türkiye uluslararası hukuk normlarını sürekli ihlal ederek tüm bölgenin barış ve güvenliğine tehdit ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye uluslararası hukuk normlarını sürekli ihlal ederek tüm bölgenin barış ve güvenliğine tehdit ediyor

Dünya medyası Türkiye’nin dış politikasında birçok alanda saldırganlığına dikkat çekti. Lragir.am haber portalına göre Batı medyası Akdeniz’e, Arap medyası Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurma girişimlerine işaret ediyor. Rus analistler ise Türkiye’nin Müslüman tapınağı olan Al Aksa Camii’ye erişim kazanma girişimleri ve Müslüman dünyasının lideri olması isteğinden bahsediyor.

Erdoğan ‘va-banque’ oynuyor ve hiçbir şeyin onu tutamayacağını gösteriyor. Erdoğan’ın saldırganlığı Avrupa’da zaten tehlikeli dönüşler yapmaya başladı. Dünya basını Yunanistan ile Türkiye arasında muhtemel bir savaş hakkında yazıyor. Yunanistan, Kıbrıs, Fransa, İtalya, Malta, Portekiz ve İspanya dışişleri bakanları bölgedeki tüm ülkeler, deniz hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuka, özellikle de AB üye ülkelerinin egemenlik ve egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırdılar.

Yedi ülkenin dışişleri bakanları bir telekonferans sonrasında Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden ihlalleri ile ilgili olarak Yunanistan ve Kıbrıs’a sürekli destek verdiklerini ifade eden ortak bir bildirge kabul etti.

Daha önce, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa Birliği liderliğine “Türk provokasyonları” ve Ankara’nın Yunanistan kıyılarında petrol ve doğalgaz arama girişiminde bulunma niyeti ile ilgili bir mektup gönderdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenlik haklarına sahip çıkmaya çalıştığını açıkladı. Türkiye’nin Atina büyükelçisi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılıp protesto edildi.

Erdoğan Ayasofya’nın UNESCO Dünya Mirası Alanı statüsünü ihlal ederek müzeden ibadete (cami olarak) dönüştürmeye istiyor. Bu girişime Yunanistan Dışişleri sert tepki gösterdi. Açıklamada “UNESCO tarafından 1935’ten beri müze olarak işlev gören, dünya mirası alanı olarak korunan ve küresel bir anıt olan Ayasofya’nın içinde Kuran’dan pasajların okunması, sadece buranın anıt olarak tanımlanması adına kabul edilemez bir girişim değil, aynı zamanda dünyadaki Hristiyanların dini duygularına da bir hakarettir.”dendi.

Ermenilerle ilgili vakalar Türkiye’de daha sık ortaya çıkmaya başladı. Türk ırkçı Ermeni Kilisesindeki Haçı kırdı ve Hrant Dink aileside tehditler almaya başladı.

Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan, BM Genel Kurulunun 75. oturumunun başkanlığı için Türkiye’den aday gösterilmesi ile ilgili olarak BM’de oylama talep etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, BM Genel Kurulunun 75. oturumunun başkan adaylarından Türkiye’nin temsilcisi konusuna değinerek, “Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan sessizlik prosedürünün ihlali üzerine bir mektup gönderdiler, ayrıca Ermenistan ve Kıbrıs tarafından ortak bir mektup gönderildi. Mektupta özellikle, ‘Türkiye’nin bölgesel hakimiyeti sağlamak için BM Şartı’nı ve BM yaptırımlar rejimi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normlarını sürekli ihlal ederek tüm bölgenin barış ve güvenliğine tehdit ettiğini’ belirtilmektedir.”dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu