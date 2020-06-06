DEVA Partisi: Milletvekilliklerinin düşürülmesi siyasi karar

DEVA Partisi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın haklarında verilen yargı kararlarının neticesinde milletvekillerinin düşürülmesi ve cezaevine götürülmeleri konusunda cuma öğle saatlerinde açıklama metni yayımladı.

“Tarafsız olması gereken Başkanlık Divanının vekiller hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını, uzunca bir süre beklettikten sonra TBMM Genel Kurulunda okumayı tercih ederek milletvekilliklerini sona erdirmesi siyasi bir karardır” denilen açıklamada, “TBMM’de vekillikleri düşürülen milletvekillerinin durumuyla hukuken benzer mahiyette geçmişte çok sayıda örnek vardır ki, Başkanlık Divanı mahkemelerin vermiş olduğu kesinleşmiş kararları genel kurulda okutmamıştır” diye eklendi.

Kemal Aktaş ve Engin Alan’ın durumları

DEVA Partisi, daha önceki uygulamalarda, bu sayede milletvekillerinin seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini yapmalarının sağlandığını kaydederek, 24.dönem MHP İstanbul milletvekilliğini yapmış olan Engin Alan ve yine 24.dönem HDP Van milletvekili Kemal Aktaş hakkındaki meclis uygulamasını örnek gösterdi.

Açıklamada, “bu örnekler aklıselimin, sağduyunun sergilendiği güzel örneklerdir” diye eklendi.

DEVA Partisi, açıklamasında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin sesidir, demokrasimizin nefesidir. Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez” şeklinde tavrını ortaya koydu.

DEVA Partisi son dönemde siyasi gelişmeler konusundaki eleştiri dozunu artırmaya devam ediyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e yönelik ölüm tehditleri üzerine, “Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink’i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız” açıklamasında bulunmuş, kadın cinayetlerinin önlenememesi konusunda eleştirilerini dillendirmişti.

Vekil transferleri

Kimilerine göre söz konusu tasarruflar olası bir erken seçimde muhalefetin elini zayıflatmaya yönelik bir hamleyken, MHP-AK Parti arasında partiler arası vekil transferlerinin önüne geçilmesine dair müzakereler de, bir süredir Bahçeli ve yakın çalışma arkadaşlarının eleştiri oklarının hedefinde bulunan DEVA Partisi’nin gündeminde olmaya devam ediyor.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin geçtiğimiz günlerde, “İktidar bu noktaya gelmişse, seçimlere gitme noktasında bir intihar teşebbüsü ortaya koymak istiyorsa buyursun. Biz buna hazır olacağız mutlaka” diye konuşmuştu.

Euronews