Développement et éducation en Arménie: Korioun Khatchadourian évoque la mission du COAF.

En dehors de la capitale arménienne, Erevan, la situation en milieu rural est à déplorer. Plus de 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En plus de la situation économique, l’accès à une éducation de qualité est limité. C’est là que l’organisation Children of Armenia Fund, mieux connu sous son acronyme COAF, entre dans la course pour tenter de pallier le problème.

Son directeur, Korioun Khatchadourian, évoque la situation globale dans le pays du caucase, les projets en cours, tels le COAF SMART Center et les projets à venir.

https://www.civilnet.am/news/2020/06/05/Développement-et-éducation-en-Arménie-Korioun-Khatchadourian-évoque-la-mission-du-COAF/386588