Pangaltı Mekhitarian Lisesi Öğrencilerinin başarısı

HYETERT – İsviçre merkezli CERN organizasyonu tarafından düzenlenen, BL4S adlı uluslararası parçacık fiziği – deney tasarlama yarışmasına “Beam Bees” takımı ile katılan Pangaltı Mekhitarian Lisesi öğrencileri Rudi Temizel, Burak Emeryan, Alen Hrantoğlu, Aksel Dindisyan, Aksel Uğur ve Arev Sucu özel mansiyon ödülü kazandılar.

47 ülkeden toplam 198, Türkiye’den ise 31 takımın katıldığı yarışmada gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencilerimizi, emeklerinden dolayı öğretmenleri Melissa Karagözlüoğlu ve Sezim Yılmaz’ı tebrik ederiz.

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