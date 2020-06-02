Mardin’de mağarada insan kemikleri bulan İrfan Yakut: Valiliğin tarihi eser arama iddiası doğru değil – Ermenistan Kamu Radyosu

Bbc.com- Mardin’in Dargeçit ilçesi Akyol Mahallesi yakınlarında, hafta sonu bir mağaranın içinde 40 civarında kişiye ait oldukları belirtilen kemikler bulundu.

Mardin Valiliği, kemiklerin, tarihi eser aramaya çıkan İrfan Yakut tarafından tesadüfen bulunduğunu açıkladı. Valilik açıklamasında, kemiklerin tarihi dönemlere ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

BBC Türkçe’ye konuşan İrfan Yakut ise tarihi eser aramaya çıkmadığını, geçimini fotoğrafçılıkla sağladığını söyledi: “Tarihi eser arama iddiası doğru değil. Ağırlıklı gelin damat fotoğrafları çekiyorum. Ama zaman zaman doğa fotoğrafları da çekiyorum.

“Söz konusu mağara köyümüz ile Midyat arasında bir konumda ve o gün tesadüfen oradan geçtim, geçerken de mağaranın da fotoğraflarını çekmeye karar verdim. İçine girdiğimde bir sürü insan kemiği ile karşılaştım. Babam da 93’ten beri kayıp ve o kemikleri görür görmez babam da burada olabilir mi diye düşündüm. Bu yüzden zaman kaybetmeden savcılığa gittim, kemiklerin bir an önce kimlik tespitinin yapılmasını istedim.”

İrfan Yakut, askerden döndükten sonra Konya’ya çalışmaya giden babası Yahya Yakut’un kaybolma hikayesini de şu şekilde anlattı: “1993 yılında babam daha 24 yaşındayken kayboldu. Askerden yeni dönmüştü. Konya’ya çalışmaya gidecek ve daha sonra dönüp bizi de alacaktı. Ama Midyat’a doğru giderken silahlı birileri babamı yoldan alıp götürmüş. Korucu oldukları söylendi ama o silahlı adamların kim olduğunu ve babamı nereye götürdüklerini hiçbir zaman öğrenemedik. Babamdan bir daha haber alamadık.”

Ermenistan Kamu Radyosu