Fethiye Çetin: Saldırılar münferit değil, vakfa bir tehdit daha geldi

Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin Hrant Dink Vakfı’na ve Rakel Dink’e gelen tehdit mesajlarının münferit olmadığını söyledi. Çetin vakfa 31 Mayıs gecesinde bir tehdit mesaj daha geldiğini belirtti.

Bianet’e konuşan Çetin, “Gelen tehdit mesajlarının yetkililerin açıkladığı gibi münferit bir hadise değil. Mesajlar Hrant Dink’in öldürülmesi öncesinde gelen mesajlarla aynı içeriğe sahip” dedi.

Çetin, “Şüphelinin e-mail yazışmaları ve sosyal medya paylaşımlarında dil, söylem, üslup ve amaç konusunda ortaklaştığı bir grupla ilişkisinin bulunduğu görülecektir. Bu grubun kullandıkları sloganlar, semboller, mahlaslar hep aynı. Şüphelinin bütün yazışmaları ve paylaşımları etkili bir biçimde soruşturulmalı” dedi.

Çetin şöyle devam etti:

“Bu saldırıların münferit olmadığının bir diğer göstergesi ise saldırıların devam etmesidir. Vakfın mail adresine dün gece yeni bir tehdit maili yollandı.

Saldırganlar, bu cesareti, her geçen gün artan kutuplaştırıcı, dışlayıcı, ötekileştirici nefret söylemlerinden ve artık neredeyse bir norm haline alan cezasızlık zırhından alıyorlar.

Ne yazık ki ülkenin yöneticilerin söylemleri de bu tür saldırı ne nefret söylemlerini körüklüyor. Siyasilerin nefret dilinin topluma bir yansıması bu saldırılar. Çünkü siyasilerin söylemleri hem saldırganları cesaretlendiriliyor hem de bu kişilerde ‘Devlet bizi korur ve ceza almayız’ algısı yaratıyor. Cezasızlık zırhı artık neredeyse bir norm haline gelmiş durumda.”

Hatırlanacağı üzere Hrant Dink Vakfı 29 Mayıs’ta yaptığı duyuruyla e-mail yoluyla gelen bir ölüm tehdidini kamuoyuyla paylaşmıştı. Duyuruda “Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı “kardeş masalları” anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor” denmişti.

Zanlının, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 106/2-b maddesi kapsamındaki, “kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit etmesi” suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına hükmedildi.

ERMENİ HABER AJANSI