Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Açılıyor

HYETERT – Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün (31.05.2020) saat 14.00’te açılıyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener yakalandığı COVID-19 hastalığı ile mücadelede yenik düşmüş ve 78 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Yeşilköy’de yeni kurulan Pandemi Hastahanesine Dr. Dilmener’in adının verileceğinin duyurulması sevenleri arasında büyük sevinç ve minnet ile karşılanmış, teselli olmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yeşilköy’de bugün açılışı yapılacak hastanenin İstanbul’u salgına, her türlü deprem ve afete karşı hazır hale getireceğini, salgında diğer hastanelerin normalleşme sürecini hızlandıracağını ifade etti.