Türkiye Ermenileri Patriğinden HD Vakfına yöneltilen tehdit ile ilgili çağrı

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hrant Dink Vakfı ve ailesine yöneltilen tehditlerin aydınlatılması ve kaynağında kurutulması yönünde bir çağrı yaptı.

Patrik Hazretlerinin mesajının tamamı şöyle:

Hrant Dink Vakfına ve ailesine yöneltilen karanlık tehditler aydınlatılmalı ve kaynağında kurutulmalıdır. Önemsenmeyen ve ifşa edilmeyen tehditlerin karanlıklara bürünüp “bir gece ansızın” gelebileceğini daha kaç kez yaşamak zorunda bırakılacağız.