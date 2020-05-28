AK Parti’den kiliseye saldırı için kınama

AK Parti’den kiliseye saldırı için kınama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “İstanbul Kuzguncuk’ta Ermeni Kilisesinin kapısındaki haçı kıran saldırgan hakkında muhakkak hukukun emrettiği yapılacaktır. Bu saldırgan ve düşmanca tavrı kınıyorum” dedi.

ANKARA – İstanbul’un Kuzguncuk semtinde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haç bir kişi tarafından yerinden söküldü. Saldırı anına dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Kilise yönetimince yapılan açıklamada gerekli şikayetlerin yapıldığı, sökülen haçın da yerine monte edildiği belirtildi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak olayı kınadı. Bostancı, “İstanbul Kuzguncuk’ta Ermeni Kilisesinin kapısındaki haçı kıran saldırgan hakkında muhakkak hukukun emrettiği yapılacaktır. Bu saldırgan ve düşmanca tavrı kınıyorum” dedi. (DUVAR)

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