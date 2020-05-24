E-Devlet Üzerinden Din Değişikliği Kolaylığı

E-Devlet üzerinde hizmete açılan yeni bir uygulama ile e-devlet üzerinden din değişikliği yapabilme imkanı getirildi. Fakat uygulamadan faydalanabilmek için e-devlet şifresi yeterli değil, mobil imza ya da elektronik imza sahibi olmak gerekiyor.

E-Devlet üzerinde ‘Nüfus kaydında din değişikliği’ sayfasından din ve inanç değişikliği yapılabilecek. e-Devlet’in kullanıma açtığı hizmetten sadece mobil imza ya da elektronik imza ile faydalanılabilecek. Bunun icin de mobil imza ya da elektronik imza hizmeti satın almak gerekiyor. Normal şifre ile din bilgisi değişikliği yapmak isteyenlerin karşısına “Daha güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi gerekiyor…” uyarısı çıkıyor.

Böylece daha önce Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan bu işlem, artık online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Normal şifre ile din bilgisi değişikliği yapmak isteyenlerin karşısına “Daha güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi gerekiyor…” uyarısı çıkıyor.

NASIL YAPILACAK?

E-Devlet üzerinden, sisteme mobil imza ya da elektronik imza ile girerek inanç / din değişikliği yaparak mevcut inanışınızı ya da felsefik görüşünüzü güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik sınırlandırması bulunmayan bu hizmet; Türkiye vatandaşı olan tüm kişilere açık. İnanç değişikliği yapabilmek için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kaydindaki-din-bilgisi-degisikligi-basvurusu adresine giriş yaparak; mobil imza ya da elektronik imza kullanarak sisteme girmeniz gerekiyor. Normal şifre ile din bilgisi değişikliği yapmak isteyenlerin karşısına “Daha güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi gerekiyor…” uyarısı çıkıyor. Bunun ardından karşınıza çıkacak olan formu doğru ve güncel bilgileriniz ile doldurarak onaylayabilirsiniz. Kısa bir değerlendirme sürecinin ardından bilgileriniz sisteme işlenecek.

Hristiyan Haber