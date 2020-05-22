Kilikya Katolikosu Aram I, eski ve yeni seçilen Artsakh Cumhurbaşkanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı – Ermenistan Kamu Radyosu

Kilikya Katolikosu Aram I, eski ve yeni seçilen Artsakh Cumhurbaşkanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı

Kilikya Katolikosu Aram I, eski ve yeni seçilen Artsakh Cumhurbaşkanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Katolikosluğun resmi internet sayfasından verilen bilgiye göre, Bako Sahakyan ile yaptığı konuşmada, son yıllarda Artsakh’ı daha da güçlendirme konusunda yakın işbirliklerinden söz ettiler.

Arayık Harutyunyan’la yaptığı konuşmada Aram I, Kilikya Katolikosluğunun aynı ruh ve kararlılıkla Artsakh Cumhuriyeti ile işbirliğini yeniden teyit etti.

Ermenistan Kamu Radyosu