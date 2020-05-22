Çiçek suyu (Mayt Zahır) Nasıl yapılır?

Arsuz’lu Hristiyan ailelerin yüzyıllardan beri geleneksel olarak üretip tükettikleri bir içecek vardır. Turunç ağacının çiçek ve yapraklarından damıtma usulü elde edilen bu sıvıya “Çiçek Suyu” deniliyor.

Bu suyun nefes açıcı özelliği olduğu belirtilirken bu aileler bu suyu tatlılarında, yemeklerinde, yüz güzelliğinde ve daha bir çok alanda kullanmaktadırlar. Özellikle bazı kesimler bu sıvıyı kaynatıp beyaz kahve adıyla misafirlerine ikram etmektedirler.

Bilimsel veriler düzenli tüketilen turunç meyvesinin kansere yakalanma oranını düşürdüğü yönündedir. Buda böyle değerli bir ağaç olan Turunç’un şehrimizde tıpkı Adana gibi yaygınlaştırılması ve yılın sadece 1 ayı açan çiçeklerden yapılan bu suyun tüm yurda tanıtılması amacıyla üretim tesislerinin açılması ve yaygınlaştırılması anlamı taşıyabilir.

Çiçek suyu yapımı;

Turunç ağacından toplanan çiçekler yeşil yapraklarından ayrılır ve süzgece yerleştirilir. Yeşil yaprakları da ayrı bir yerde yıkanır ve süzgece yerleştirilir.

Yıkanan turunç çiçekleri ve yaprakları ile temiz su, imbiğin içerisindeki mekanizmaya konulur ve ocağın üstüne yerleştirilen imbiğin altı yakılır.

İmbiğin içine konulan su, kaynama noktasına geldiğinde imbiğin üzerine soğuk su eklenir, su buharlaşmaya başlar. Buharlaşan su, çiçeklerin arasından yukarı doğru yükselir ve kubbe şeklindeki bölüme temas eder.

Bu esnada kubbeli bölümde buharlaşan su, terleme yapar ve su taneciğine dönüşür. Su tanecikleri de toplanıp imbiğin ağzından damla damla dökülerek şişede birikir.

Zahmet ve sabır gerektiren çiçek suyu yapımında 4-5 saatte 3 şişe çiçek suyu elde ediliyor.

Çiçek suyu kokusunun kaçmaması için şişenin ağzı pamuk ve tülbentle kapatılır.

Jenny Corcet KATAR dan alıntı

https://www.korfezgazete.com/cicek-suyu-mayt-zahir-nasil-yapilir/