19 Mayıs Yunanistan’ın tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Rum Soykırımı’nın yıldönümüdür – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün 19 Mayıs, Yunanistan’ın tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Rum Soykırımı’nın (1916-1923) yıldönümüdür.

Başlıca olarak kiliselerde korunan kayıtlara göre en az 350 bin Pontuslu Rum Türk askerleri ve Kürt çeteleri tarafından katledildi. Yabancı misyonerlere göre ise öldürülmüş Rumların sayısı 500 bine kadardı.

Bafra, Samsun, Giresun ve Trabzon gibi Rum bölgelerinde kitlesel katliamlar ve sürgünler gerçekleştirildi. Sonucunda bu bölgelerde yaşayan Rum ahalisi tamamıyla yokedildi. Pontus’ta Rum köy ve kasabaları Rum halkından temizlendi.

Osmanlı yöneticilerinin, Türkiye’de yaşayan Rum, Keldani, Asuri-Süryani ve Ermeni halklarını imha etme planı, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başlarken hayata geçirilmeye başlayarak 1923’e kadar devam etti.

Ermenistan Kamu Radyosu