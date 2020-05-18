Prof. Dr. Murat Dilmener ismi yaşayacak

HYETERT – İstanbul Süryani Kadim Vakfı’nın resimi Facebook hesabından yaptığı paylaşım ile, Yeşilköy’de yapılmakta olan Pandemi Hastenesine COVID-19 tanısı ile vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener ismi verileceğini duyurdu.

Duyurunun tamamı şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile Yeşilköy’de yeni kurulan Pandemi Hastahanesine, Covid- 19 tanısıyla rahmete erişen Süryani toplumunun ve tıp camiasının büyük değeri PROFESÖR DOKTOR MURAT DİLMENER’in ismi verilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza , Cumhurbaşkanlığı sözcüsü sayın İbrahim Kalın’a, sayın Sağlık Bakanımıza ve kabinede görev yapan tüm hükümet yetkililerine ve bakanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle…

https://www.facebook.com/suryanikadimistanbul/photos/a.438439886326172/1483411465162337/?type=3&theater