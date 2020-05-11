Mardin’de tarihi bölgede RES’e onay verildi

Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerini kapsayan RES projesinin ÇED raporu kabul edildi. Proje kapsamında kurulacak olan rüzgar türbinleri Roma döneminden kalan tarihi Rabat Kalesi ve tarihi GAP şelalesini tehdit edecek.

Türkiye’nin farklı yerlerinde kuşların göç yolları ve tarihi alanlar üzerine kurulması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Rüzgar Enerji Santrali (RES) projelerinden biri de Mardin’de hayata geçirilmek isteniyor. Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal’ın haberine göre, Dicleres Elektrik Anonim Şirketi tarafından “Dicleres Rüzgar Enerji Santrali Projesi” adı altında hayata geçirilecek proje, kente bağlı Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerindeki geniş bir alanı kapsayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da projenin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hakkında “olumlu” kararı verdi. Böylelikle, Derik’te 37, Mazıdağı’nda 9 ve Kızıltepe’de 4 adet olmak üzere toplam 50 adet rüzgar türbininin kurulması amaçlanıyor.

ORMAN VE MERA ALANLARI ETKİLENECEK

Projeden kaynaklı tarım arazileri, ormanlık alanlar ve meraların olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Yine, 3 farklı yarasa türünün beslenme alanı ile mera statüsünde olan şahıs arazileri de projeden etkilenecek alanların başında geliyor. Söz konusu şahıs arazilerinin anlaşma yolu ile satılmaması durumunda kamulaştırma işleminin başlanacağı belirtildi. Orman ve mera alanlarının tahsisi için de ilgili komisyonlara müracaat edileceği ifade edildi.

ŞELALEYE 700 METRE MESAFEDE 6 TÜRBİN

Proje kapsamında dikilecek olan türbinler, Derik’in Zeytinpınar (Haramiya) ve Kale mahallelerinin yanı sıra kırsal 9 mahallesini, Mazıdağı’n 4, Kızıltepe’nin ise 1 kırsal mahallesini etkileyecek. Projenin gerçekleştirilmek istendiği 50 alanın 46’sı mera ve ormanlık alandan oluşurken, 4 alan da statüsü belirlenemeyen alanlar arasında yer alıyor.

Projenin ÇED raporuna göre; Derik’in önemli turizm merkezlerinden biri olan ve Milli Parklar Kanunu kapsamında korunması gereken alanlar arasında yer alan GAP Şelalesi Tabiat Parkı ile önemli zeytin bahçeleri de projeden etkilenecek. Şelaleye 700 metre mesafede 6 türbin kurulması planlanıyor.

RABAT KALESİ VE HARABELER PROJE ALANINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, projenin Hisaraltı (Rebet) kırsal mahallesinde kurulması planlanan türbininin Birinci Derece Arkeolojik SİT Alanı olan Roma dönemi eserlerinden tarihi Rabat Kalesi ve Rabat Harabelerinin bir kısmına içine aldığını Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirerek, görüş istedi. Ancak, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, projenin Rabat Kalesi ve Harabeleri ile Birinci Derece Arkeolojik SİT Alanını etkilemeyeceğini öne sürdü.

Rabat Kalesi ve Rabat Harabeleri Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2010 yılında tescil edilirken, bölgede saray, kilise ve birçok yapıya ait kalıntılar bulunmakta.

HALK TOPLANTISINDA HALK YOK

Öte yandan, projenin tanıtılması ve halkın onayının alınması kapsamında yapılması mecburi olan Halk Bilgilendirme Toplantısı’na yurttaşların dahil edilmeği öğrenildi. Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe’nin katılımıyla 24 Aralık 2018 yılında Derik’in Kale Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ancak, 61 bini aşkın kişinin yaşadığı kentten hiç kimse toplantıya katılmadı. Ağırakçe’nin yanı sıra biri emekli korucu, biri eski AKP yöneticisi ile 5’i memur toplam 15 kişi toplantıya katıldı. (Mardin/MA)

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