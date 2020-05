Patrik Sahak II anneler gününü kutladı

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak Maşalyan resmi sosyal medya hesabından Ermenice ve Türkçe olarak yayınladığı görüntülü mesajlar ile anneler gününü kutladı.

Tanrı’dan bizlere var olma lütfunu taşıyan tüm annelerin ve Annem’in önünde saygı ve minnetle eğiliyor, Anneler Gününü yürekten kutluyorum diyen Patrik hazretlerinin mesajının tamamını aşağıda okuyabilir ve linkden izleyebilirsiniz.

Bugün Anneler günü tekrar. Tüm yıl boyunca sadece bir gün kutlasak da annelerimiz yaşam yolculuğumuzun başlangıcından beri bizimle birlikteler hiç ayrılmadan.

Bizim ilk kimliğimiz, annemizin çocuğu olmaktır. Gerisi sadece detaydır.

Tanrı dünyayı insanlarla doldurmaya karar verdiğinde anneleri yaratma eylemine ortak etti. Annemizin etinden ve kanından yarattı bizi ve annemizi bize koruyucu bir melek olarak verdi.

İnsanlığın tüm dillerinde en güzel sözcüktür, “anne, ana, mama, mayrik”.

Öylesine sıcak, öylesine sevimli ve narin çağrışımları var ki “mama” sözcüğünün, sadece bir anneye sahip olmak için bile bu dünyaya gelmeye değerdi.

Dostoyevski bir keresinde, “Dünyayı güzellik kurtaracak” demiştir. Her halde annelerin güzelliği vardı aklında bunu derken.

Anne kalbinin ve sevgisinin güzelliği tüm insanlık için adam olma ölçütüne dönüştüğünde o zaman dünyamız kurtulacaktır tüm çirkinliklerinden.

Anneler, minnettarız size, sıcaklığınız ve şefkatiniz için.

Minnettarız size sınır tanımaz sevginiz için.

Tanrı’ya minnettarız, sevgi çölü dünyamıza sizin gibi vahalar armağan ettiği için.

Tanrı’dan bizlere var olma lütfunu taşıyan tüm annelerin önünde saygı ve minnetle eğiliyor, Anneler Gününü yürekten kutluyorum.

Gelin Maryam Ana’mıza teslim edelim tüm anneleri ve dua edelim onlar için hep birlikte.

Aziz Meryem, Kutsal Anne, sen koru tüm anneleri.

Sağlıklı ve mutlu günler ihsan et onlara.

Kutsal Anne, annelerimiz de senin gibi insanlığımızın kalbi ve ruhudur. Sönmez bir deniz feneri olsun her biri. Aydınlatsınlar yolumuzu iyiliğe ve gerçeğe doğru.

Kutsal Anne hayır dualarını esirgeme bizim annelerimizden. Savaşlar sussun, düşmanca saldırılar dursun, sevgi ve adalet pekişsin yeryüzünde. Bu salgın hastalık belasını def et, incitmesin evlatlarını daha fazla. Yalvarıyoruz.

Ayrıca ebediyete göçmüş ama evlatlarının bağrına gömülmüş bütün anneler için rahmet diliyoruz. Nurlar içinde uyusunlar.