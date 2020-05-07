HARUTYUN ŞANLI’NIN ARDINDAN

HYETERT – Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Ermeni Vakıflar Birliği Genel Sekreteri Harutyun Şanlı tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde 06 Mayıs Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu. Aynı gün saat 15.00’da Balıklı Ermeni Mezarlığındaki aile kabristanına, Patrik Hazretlerinin de riyaset ettiği bir törenle, defnedilen Harutyun Şanlı’nın ardından, devlet yetkilileri, farklı cemaat mensupları, sevenleri, onu tanıyanlar, hayatlarına bir şekilde dokunmuş olan insanlar taziyelerini, üzüntülerini, acılarını farklı sosyal medya mecralarından paylaştılar.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Acı Kayıp başlığı ile şu açıklamayı yaptı:

Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisemiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harutyun Şanlı, 6 Mayıs Çarşamba sabahı hayata gözlerini yummuştur. Uzun bir süre Surp Prgiç Hastanesinde Korona virüs tedavisi gören cemaatimizin değerli evladı Harutyun Şanlı, maalesef bu hastalığın ve onun yarattığı komplikasyonların kurbanı olmuştur.

Acımız büyüktür. Cemaatimizde üstlendiği roller göz önüne alındığında yeri çok zor doldurulacak yapıcı bir şahsiyet olmuştur. Önce VADİP Koordinasyon Kurulu, daha sonra Ermeni Vakıflar Birliği İdare Heyeti sekretaryasında hep aktif görevler üstlenmiş, birleştirici enerjisi, vizyon sahibi girişimciliği ve örgütleyici kabiliyetleriyle göz doldurarak sayısız başarılara imza atmıştır. Cemaat dışında, diğer azınlık topluluklarıyla da yakın ilişkiler geliştirmiş, onların da takdirini kazanmıştı. İyi bir eş, çocuklarına harika bir baba oldu. Dostluğunu ve samimiyetini, kendi halkına ve onun çıkarlarına gönülden bağlılığını, dürüst, mert ve cesur duruşunu asla unutmayacağız. Onu hep iman ettiği Göklerdeki Baba’nın kollarına teslim ediyoruz. Onun için edilmiş ve edilecek tüm duaları Tanrı kabul etsin, taksiratlarını affetsin ve ruhu göksel mekanlarda, Diriliş Gününe dek huzur içinde uyusun. Asdvadz Hokin Lusavore. Yaslı eşi Öjeni, çocukları Vrej ve Karin’e ve tüm sevenlerine, Gedikpaşa Kilisesi Yönetim Kurulu ve camiasına ve Ermeni Vakıflar Birliğine başsağlığı ve göksel teselliler diliyoruz.

Cenazenin defni Korona ölümlerine uygulanan yönetmelik ve kurallar gereğince gerçekleştirilmek durumundadır. Yüreği yanan tüm sevenlerine bu zorunlu kurallara uyarak, bugün, 6 Mayıs 2020, saat 15.00’te Balıklı mezarliğında gercekleşecek cenaze töreninde mümkünse evlerinde kalarak Ayini Ruhaniye iştirak etmelerini önemle rica ederiz. Bu zorlayıcı dönemden sonra, uygun tarihlerde, Harutyun Şanlı ve diğer kayıplarımızı kiliselerimizde özel törenlerle anacağız.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun da yayınladığı mesajda kayıp dolayısı büyük üzüntü duyduğunu belirtip başta eşi olmak üzere ailesine ve tüm Ermeni toplumuna başsağlığı diledi.

Cemaat Vakıfları Dönem Temsilcisi, Vakıflar Meclisi Üyesi Moris Levi de temsilciliğin resim twitter hesabından yayınladığı mesaja hayat dolu çalışma arkadaşımızın hayata gözlerini yumduğunun haberi ile yıkıldık deyip acılı ailesine ve Ermeni toplumuna başsağlığı diledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili, MKYK üyesi Markar Esayan üzüntüsünü ”Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ermeni cemaatinin önde gelen hayırseverlerinden, çalışkan evlatlarından değerli dostum Harutyun Şanlı kardeşimiz Kovid-19 hastalığı nedeniyle rahmetli olmuştur. Kederli ailesi ve tüm camianın başı sağolsun. Çok üzgünüz.” sözleri ile ifade etti.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı /Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkçe ve Ermenice olarak yayınladığı mesajda ‘Cemaatimizin emektârı sevgili Harutyun Şanlı’yı kaybettik. Çok üzgünüm. Nur içinde yatsın…’ dedi.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile ailesine ve Ermeni toplumuna başsağlığı diledi.

Çok yakın temasları ve iyi ilişkileri olan Türk Yahudi Toplumu da yayınladığı mesajda Harutyun Şanlı’dan dostumuz olarak bahsetti ve başta ailesi olmak üzere tüm Ermeni toplumuna başsağlığı diledi.

Türkiye Yahudi Toplumu Eşbaşkanı İshak İbrahimzadeh de Twitter’dan Ermenice ‘Tanrı ruhunu aydınlatsın abi’ diyerek başsağlığı diledi.

Türkiye Protestan Kiliseler Derneği yayınladığı mesaj ile Harutyun Şanlı ve Prof. Dr. Cercis Murat Dilmener ile COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitiren tüm sağlık için başsağlığı diledi.

Patrik Hazretleri Sahak II twitter hesabından yayınladığı mesaj ile kaydımızın büyüklüğüne dikkat çekerek başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmak üzere taziyelerini sunanlara şükranlarını iletti.

Cemaat Vakıfları bir önceki dönem temsilcisi, Surp Haç Tıbrevank Lisesi vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Toros Alcan dostu, çalışma arkadaşı ve kardeşinin kaybından duyduğu acıyı dile getirdi.

Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Kıdemli Pederi, Der Krikor Damadyan sosyal medya hesabından Ermenice ve Türkçe olarak duygularını paylaştı ve sevenlerini teselli etti:

Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Harutyun Şanlı toprağa verildi. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Kendisini sağlığına kavuşturmak için sağlık personelinin gösterdiği insan üstü gayret ne yazık ki yaşanan komplikasyonlar karşısında yenik düştü. Bu durumda gösterilen gayretler için teşekkür ederken, “Tanrı’nın iradesine yücelik olsun” diyerek hepimiz için gerekli olan göksel teselli kapısını açıyoruz. O’nun sağlığına kavuşması için dua edenler, bundan sonra ruhunun esenliği için dua edecekler.

Harutyun Şanlı cemaat yaşamında önem arz eden bir zincirin değerli bir halkasıydı. Bu zincir, aidiyet bilincini, fedakarlığı, hizmet aşkını ve bu yönde benimsenmiş sağlıklı duruş esaslarını yansıtmaktadır.

Harutyun Şanlı aidiyetinin bilincindeydi. Kilisesinin şenlenmesi, insanların ruhani yapılanmaları için yapması gerekenin ne olduğunun farkındaydı. Bu bilinci ve farkındalığı değerlendirerek hizmet yolunu seçti. Kişisel beklentilerden ve özellikle de fırsatçılıktan uzak kalarak hizmet yolunda yürüdü.

Geçmişte yoğun bir Ermeni cemaatinin yaşadığı Gedikpaşa semtimizin Surp Hovhannes Kilisesi eğer geçmişte olduğu gibi bugün de hizmetini sürdürebiliyorsa bunu her şeyden önce Tanrı’nın lütfüne, daha sonra bu lütufla donanmış ve bereketlenmiş fedakar kişilerin işbirliği ve birliktelik ruhuyla yürüttükleri çalışmalar sayesindedir. Harutyun Şanlı bu birlikteliğin, işbirliğinin fedakar önderlerinden oldu. O, aynı ruhla hareket etmeyi benimsemiş ve kiliselerinin şenlenmesinin önemine yürekten bağlı saygın kişileri bir arada toplayabildi. Bu kilisenin kutsal çatısı altında ve çevresinde görev icra eden ruhanilerin, Zıvartnots Korosu’nun ve Vakıf Yönetim Kurulu’nun ahenkli birlikteliği çerçevesinde Kilise’nin kandili daima canlı kalmakta. O kandil, atalarımızdan bizlere ulaşmış yaşayan imanın simgesidir. Onun ışıldayan alevinde gerek ruhani gerekse sivil atalarımızın iman dolu alın terleri yoğunlaşmıştır. Atalarımızın iman dolu alın terleri sürekli yanan kandilin yağına dönüşmüştür. Cemaatimizin yaşamında derin ve gizemli bir anlamı olan kandilin sürekliliği için hizmet yağını esirgemeyen Harutyun Şanlı’ya ne mutlu!

Kilisemizin istirahat törenleri sonunda okuduğumuz duayı hatırlayalım: “Kilise inşa edenlere, hayırseverlere, hizmetkarlarına ve Kilise’nin gölgesinde istirahat edenlere merhamet et”.

Harutyun Şanlı kilise inşa etmedi, fakat kilisenin taştan duvarlarına soluk veren yaşayan kilisenin, yani imanlıların manen yapılanmaları için yadsınamaz hizmetlerde bulundu. ile anılıyor. Bu onun hizmetkar kişiliğidir. Gerçekten de kilisesine olan hizmeti Kurtarıcımız Hisus Krisdos’un adını taşıyan Surp Pırgiç Hastanesi çatısı altında ve yine Surp Pırgiç Kilisesi’nin gölgesinde noktalandı.

Kiliseye hizmeti geçenler hayır dualarıyla anılırlar. Tarihi kabir taşlarının yazıtlarını okuduğumuzda kabirde yatan rahmetlinin konuştuğuna tanık oluruz bazen. Bu konuşmada ya bir yaşam hikayesi özeti, veya bir figan dile gelir. Fakat sonunda mutlaka bir dilek vardır: “ Ey geçen veya okuyan veya ziyaret eden! bir Hayr Mer okuyarak Rab bağışlasın duanı esirgeme”. Eminiz ki Harutyun Şanlı’nın ruhunun esenliği için dua edenler olacaktır.

Hatırası mübarek olsun.

Tanrı’nın görkemi ve kilisesinin yapılanması için hizmet etti ve çalıştı. Tanrı rahmetli Harutyun evladının hizmetlerini kabul etsin ve sonsuz merhametiyle onun ruhuna esenlik; tüm aile fertlerine, tanıdıklarına ve sevenlerine Kutsal Ruh’un tesellisini bahşetsin.

Cemaatimiz Vakıfları da sosyal medya hesaplarından taziyelerini paylaştılar.

Acılı haberi alan sevenleri yolladıkları mesajlarla Harutyun Şanlı’nın facebook duvarını doldurdular.

HYETERT olarak, ailesi başta olmak üzere cemaatin her bir ferdi ile bu acıyı yüreğimizde hissediyor ve paylaşıyoruz.