Gedikpaşa Surp Hovannes Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Harutyun Şanlı Hayatını Kaybetti

HYETERT – Uzun süredir Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde tedavi gören Gedikpaşa Surp Hovannes Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Harutyun Şanlı, bu sabah erken saatlerde hayata gözlerini yumdu.

COVID-19 teşhisi ile hastaneye yatan Şanlı, Surp Prgiç Ermeni Hastanesinde uygulanan titiz ve yoğun tedaviler sonucu virüsü yenip testleri negatife dönmüştü. Ancak uzun ve ağır tedavi döneminde organları ciddi hasar görmüştü. Toparlanması için yoğun bakımda yapılan tüm müdahaleler ne yazık ki olumlu sonuç vermedi ve Harutyun Şanlı bu sabah aramızdan ayrıldı.

1964 doğumlu Harutyun Şanlı, eğitimini aldığı Gedikpaşa Mesrobyan okulunun vakfında uzun süredir hizmet ediyordu. Semtin değişen demografik yapısı nedeniyle hemen hemen hiç cemaati kalmamış Kilise’ye yönetici arkadaşları ile birlikte tam bir adanmışlık örneği ile yeniden hayat vermişti. Artık okul aktif olmadığı için, Vakıf gelirlerinin önemli bir kısmını öğrencilere burs olarak veren Gedikpaşa Yönetimi bu konuda da örnekti. Harutyun Şanlı, Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinin aktif üyelerindendi ve özellikle Patrik seçimlerinin gerçekleşmesinden sonra cemaatin farklı alanlarında gerçekleşmesi gereken yeniden yapılanma için yürek tüketenlerdendi. Ailesi, Gedikpaşa Surp Hovannes Kilisesi Ailesi ve tüm Ermeni Cemaatini yasa sokan Harutyun Şanlı evli ve 2 çocuk babasıydı.

Photo (c) İşhan Erdinç