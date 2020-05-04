TİF Başkanı Subaşı: “Yetim bir izcinin 1915 yılına ait emek defterine ulaştık”

Tarihin her döneminde izcilerin birer emek defteri olduğunu ancak bu kadar eski tarihlisine ilk kez rastladıklarını vurgulayan Subaşı, “Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın, Ermeni mezaliminde kimsesiz kalan çocuklar için yurtlar açarak onları sahiplendiğini, izci grupları kurduğunu biliyorduk. Remzi adında bir izcinin 1915 yılına ait emek defterine ulaştık. Karne niteliği taşıyan, kimlik bilgilerinin yer aldığı emek defterinde, 15 yaşındaki Remzi’nin 1915 yılında izciliğe girdiğini ve yetimler yurdu izcilerinden biri olduğunu anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Önemli bir tarihsel döneme işaret ettiği için Remzi adlı izcinin defterine ulaşılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Subaşı, şunları kaydetti:

“Hatay ilinde bir restoran sahibi bu ve benzeri birkaç belgeyi çerçeveletip duvarına asmış. Bu defter, orada bulunan Hatay ili liderlerimizden Şahin Bilir ve il temsilcimiz Yılmaz Kalkan’ın dikkatini çekince, koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları başlamadan hemen önce gidip fotoğrafladık. Mürekkeple yazılı bazı yerleri çok silik olduğundan Osmanlı arşivlerinde görevli bir arkadaşımızdan destek aldık.”

Tarihe iz bırakan Kara Fatma’nın Milli Mücadele yıllarında yetim izcilerle çekilmiş fotoğrafına rastlanmasının da tarihten bir sayfayı aydınlattığını belirten Subaşı, “Liderlerimizden Erhan Çavdaroğlu’nun bir tanıdığının arşivinde gördüğü fotoğrafta, 1920 yılında çekildiğini bildiğimiz, kahramanımız Kara Fatma’nın yetim izcilerle beraber görüldüğü anlaşılmaktadır. Tarihimizi aydınlatan bu fotoğraf, izcilik tarihimiz adına da çok değerlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜÇ HİLAL ARMASININ İLK KULLANILDIĞI BELGE OLABİLİR”

Remzi adlı izcinin defterinde, ilk kez üç hilalli bir yıldızlı izci armasının görüldüğünü söyleyen Başkan Subaşı, “Araştırmalarım beni yanıltmıyorsa bu defter, üç hilal armasının Türk tarihinde basılı evrak üzerinde ilk kez kullanıldığı belge niteliğinde. Remzi 1915 yılında izci ocağına girmiş. Demek ki bu belge de birkaç yıl öncesinde basılmış olmalıdır. Devlet-i Ali Osmani’den Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk zamanlarına kadar kullanılan, Teşkilat-ı Mahsusa’dan Milli Amele Hizmet Teşkilatı’nın evraklarda kullanıldığı ‘çok gizli’ ibaresinin dönüştürülmüş hali olan iç içe geçmiş üç hilalin izcilik teşkilatına yansımasında hilaller sırasıyla Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu’yu temsil etmektedir.” şeklinde görüş belirtti.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tif-baskani-subasi-yetim-bir-izcinin-1915-yilina-ait-emek-defterine-ulastik-41509445