Papa Francis, bulunacak Covid-19 aşısının dünyada herkesin kullanımına açık olmasını istedi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, uluslararası bilim dünyasına Covid-19 aşısının bulunması için iş birliği çağrısı yaptı ve bulunacak aşının dünyada herkesin kullanımına açık olmasını istedi.

Papa Francis, geleneksel pazar ayininde yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınıyla mücadele sırasında temel hizmetlerin aksamaması için çalışanlara teşekkür etti.

Virüsle mücadele uluslararası işbirliğini önemine değinen Papa Francis, “Bilimsel kapasiteyi tarafsız ve şeffaf bir şekilde tedavi ve aşı bulmak için bir araya getirebilmek önemli.” ifadesini kullandı.

Papa Francis, temel teknolojilerin herkesin kullanımına açık olmasını ve dünyanın her bir yerinde salgına yakalanan kişilerin gerekli tıbbi tedaviye ulaşmasını garanti etmenin önemli olduğu vurguladı.

Tıp alanındaki uzmanlarının önemli bir kısmına göre, Covid-19 aşısının bulunması için 12 ila 18 ay arasında bir süre gerekiyor.

Virüse dünyaya yakalananların sayısı 3.5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 240 bine ulaştı.

Euronews