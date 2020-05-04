Dersim Katliamı’nda hayatını kaybedenler anıldı: Özür dilensin, talepler karşılansın

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Dersim Katliamı’nın yıl dönümünde katliam için önemli bir mekan olan Halbori’de basın açıklaması yaptı. Platform açıklamasında, 4 Mayıs’ın Dersimliler için kara bir gün olduğunu ifade etti. Platform adına açıklamayı okuyan HDP İl Eş Başkanı Nurşat Yeşil, on binlerce insanın kötülüklerin kurbanı olduğunu ifade ederek, “Bunlarla birlikte inanç ve gelenekler yasaklanarak Dersim coğrafyası tarumar edilmiştir. Bu acıların üzerinden tam 83 yıl geçmiştir. Tüm bu yaşananlardan dolayı biz Dersim halkı olarak 4 Mayıs’ları Dersim Tertele günü olarak anmaktayız.” dedi. Açıklamada, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü ve Dersim Barosu Başkanı Kenan Çetin de katliamı kınayan açıklamalar yaptı. Yeşil, taleplerini şöyle sıraladı:

“Arşivler açılsın, hesap verilsin.

Dersim ismi iade edilsin.

Dersim halkından resmi özür dilensin.

Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın.

Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın.

Halkımızın dili,kimliği ve inancı önündeki engeller kaldırılsın.

Dersim’de doğanın talanına yol açacak projeler iptal edilsin.”

“KATLİAMA ÇOCUKLAR, KADINLAR ŞAHİT OLDU”

Katliama çocuk, kadın birçok kişinin tanıklık ettiğini söyleyen Dersim Barosu Başkanı Kenan Çetin, “Bakanlar Kurulu’ndaki 4 Mayıs 1937 tarihi vesilesiyle bir kara günün anması için buradayız. Bugün bulunduğumuz mekan 37-38 sonrası Dersim Katliamı’nın, Soykırımı’nın anmasının yapıldığı yerlerden biridir. Halbori Gözeleleri’nin bulunduğu burada onlarca kadın katliama tanıklık etmiş ve yaşanan tanıklık sonrası kayalardan kendilerini attıkları yerdir burası. Bu anlamda bu mekan, önemli bir mekandır. Dersim’in bir çok yerinde, birçok ilçesinde, merkezinde katliam noktaları birden fazladır” diye konuştu.

“DERSİM HALKINDA BİR YARA”

Alınan kararların Dersim halkının içinde bir yara olduğunu ifade eden Dersim Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“4 Mayıs 1937 sadece alınan kararlar değil, her Dersimlinin onların çocuklarının, torunlarının içinde bir yara. Bu yara bu süreç içerisinde talepler karşılanmadığı sürece eski Dersim isimleri, yerleşim isimleri iade edilmediği sürece, yine kayıp çocuk ve kadınlarımızın, büyüklerimizin mezarları gösterilmediği sürece, nereye verildiği ve o dönemde oluşturulan ya da yapılan bütün o zulümlerin ve hakikatler açıklanmadığı sürece Dersimliler ve onların torunları bu süreci devamlı anmaya devam edecektir.”

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü de katliamı kınayarak, “Bu Derviş diyarına düşmanlık ettiler. Bu düşmanlık devam etti. Osmanlı’da vardı, 38’de de vardı, 80’de de vardı. Bugün de var. Düşmanlık var ama bu düşmanlığa karşı koyanlar da var.” dedi.

Açıklamalar sonrası Müzisyen Metin Kahraman ağıt okudu. Ardından Dersim merkezdeki Seyit Rıza heykeline karanfiller bırakılıp mumlar yakıldı.

Fotoğraf: Evrensel

(Dersim/EVRENSEL)

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