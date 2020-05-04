ABD’yi bölen inanç tartışması: ‘Covid-19 hastalarında solunum cihazı önceliği kime verilmeli?’

Solunum cihazları Covid-19 hastaları için hayati öneme sahip. Vantilatör denilen bu cihazlar solunum sorunu yaşayan hastaların tedavisinde kullanılıyor. Ancak dünya böyle bir salgına hazırlıklı olmadığı için solunum cihazı sayısı ihtiyaca göre az. Peki, bu durumda vantilatör kullanımında öncelik kime verilmeli?

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) solunum cihazı kullanımında önceliğin kime verilmesi gerektiğine dair bir araştırma yapıldı. Pew Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği ankette katılımcılara bu konuda iki seçenek sunuldu:

Öncelikte 2 seçenek var

An itibariyle en çok ihtiyacı olana mı? Bu seçenekte doktorlar yaş ve sağlık durumuna bakmadan tedavi yürüteceği için daha az insanın hayatta kalması bekleniyor.

İkinci seçenek ise hayatta kalma ihtimali daha yüksek kişilere vantilatör bağlanması. Bu durumda daha fazla kişi hayatta kalacak ancak bazı hastalar tedavi göremeyecek. Bu kişiler yaşılar ve hastalığı daha ciddi olanlar.

Araştırmada katılımcıların yüzde 50’si “anlık en çok ihtiyacı olanlar” derken yüzde 45’i ise “hayatta kalma ihtimali yüksek kişileri” tercih etti.

Ancak asıl bulgu, katılımcıların cevaplarının inançlı olup olmadıklarına göre değiştiğinin ortaya çıkması oldu. İnançlı olanlar kendilerini bir dinle bağlı tanımlarken inançsızlar ise kendilerini bir dinle ilişkili görmeyenlerden oluşuyor.

Buna göre inançlıların yüzde 55’i “an itibariyle en çok ihtiyacı olanlar kullanmalı” derken yüzde 39’u ise “hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan kişilere öncelik verilmeli” dedi.

Araştırmadaki dindar gruplar şunlardan oluştu: Protestan, Evanjelik Protestan ve Katolik. Araştırmada Müslümanlar ve Yahudilere ilişkin bir bilgi yer almadı.

Ateist ve agnostikler “hayatta kalma ihtimali yüksek kişileri” tercih etti

Kendisini bir inanca mensup olarak tanımlamayan kişilerde ise bu oranlarda belirgin bir fark görüldü. İnançsız kişilerin yüzde 56’sı “yaşama ihtimali yüksek kişilere öncelik verilmesini” istedi. “An itibarıyla en çok ihtiyacı olanlara cihaz bağlanmalı” diyenler ise yüzde 41’de kaldı.

Ateist ve agnostiklerde bu farkın daha da belirgin olduğu anlaşıldı. Ateistlerin yüzde 59’u ve agnostiklerin yüzde 68’i “yaşama ihtimali yüksek kişilere öncelik verilsin” dedi.

Ateistler bir yaratıcıya inanmazken agnostikler ise insan aklının Tanrı ve evren hakkındaki mutlak gerçeği bilemeyeceğine inanırlar. Agnostikler de zamanla kendi içlerinde iki kategoriye ayrılmıştır: Agnostik ateistler ve agnostik deistler.

65 yaş üstü “en çok ihtiyacı olanlar kullansın” dedi

Araştırma sonuçları yaşa ve ırka göre de değişti.

Buna göre 18-29 yaş arasındakilerin yüzde 39’u “anlık ihtiyaç” derken yüzde 58’si “yaşama ihtimai yüksek” yanıtını verdi. Yaşlılar anlık ihtiyacın dikkate alınmasını istedi. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 57’ye karşı yüzde 36 çıktı.

Siyahilerin tercihi de “anlık ihtiyacı olanlar”

Beyazlarda bu sonuç yüzde 48’e karşı yüzde 47 çıktı. Siyahilerin ise yüzde 60’ı “anlık en çok ihtiyacı olanları” tercih ederken yüzde 36’sı “hayatta kalma ihtimali yüksek kişiler” cevabını verdi.

Yoksullar da “anlık ihtiyacın” gözetilmesini istedi

Cevaplar gelir seviyesine göre de değişiyor. Buna göre yüksek gelirlilerin yüzde 44’ü “en çok ihtiyacı olanlara” öncelik verilmesini isterken yüzde 52’si ise “hayatta kalma ihtimali yüksek olanları” tercih etti. Bu oranlar düşük gelirlilerde ise oldukça değişti. Düşük gelirlilerin yüzde 56’sı anlık “en çok ihtiyaç duyanlar” derken yüzde 40’ı ise “hayatta kalma ihtimali yüksek kişiler” cevabını verdi.

Araştırma 7-12 Nisan arasında 4 bin 917 kişinin katılımıyla gerçekleşti. ABD’de 2 Mayıs itibariyle 1,2 milyon kişide Covid-19 tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bini aştı.

Euronews