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Yahudileri kurtaran Ukraynalı papaz

2020-05-03

Vatikan arşivlerinin araştırmacılara açılması Papa 12. Pius’un savaşta Yahudilere yapılan soykırıma sessiz kaldığını ortaya çıkarırken, savaşın Hıristiyan din adamı bir kahramanını da ortaya çıkardı.

Yunan Katolik Kilisesi Lideri  Andrey Sheptytsky, kardeşi Klymentiy  ile birlikte savaş yıllarında hayatını riske atarak, 100’den fazla Yahudi’nin kiliselerde saklanmasını sağlayarak onları mutlak bir ölümden kurtarmıştı. 

Klymentiy, İsrail’in Holokost Müzesi Yad Vaşem  tarafından yaptıkları ile Uluslararsı Dürüst madalyası ile zamanında ödüllendirilmiş, ancak kardeşi  Sheptytsky’e bu onur verilmemişti.

Yad Vaşem yetkilileri  zamanında yeteri kadar tarihi kanıt olmadığından Sheptytsky’e bu ödülü vermekten kaçınmıştı.   

Ancak Vatikan’ın arşivlerinin halka açılması sonrası, Yale Üniversitesi tarihçisi  Timothy Snyder’in yıllardır iddia ettiği tarihi gerçek Vatikan arşivleri tarafından da teyit edilmiş oldu.   

Arşivlerde farkedilen, Papa 12. Pius’un Holokost gerçeği karşısındaki sessizliği de yıllarca tarihçiler tarafından ileri sürülmüş, Hollywood filmlerine konu olmasına rağmen ancak günümüzde Vatikan tarafından resmen doğrulanmıştı.

http://www.salom.com.tr/haber-114499-yahudileri_kurtaran_ukraynali_papaz.html

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