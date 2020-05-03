Duvardibi Dergi sayı 47: İnfaz

Merhaba, Bu sayımızda Çağdaş Ermeni şiirinin önemli isimlerinden kabul edilen, Zahrad’ın (Zareh Yıldızcıyan), geçtiğimiz günlerde Aras Yayıncılık tarafından, Ohannes Şaşkal çevirisi ile basılan, “Bambaşka Bir Bahar” kitabını kapağımıza taşıdık. Zahrad’ın “Bambaşka Bir Bahar” kitabındaki şiirleri çok farklı temalar içeriyor. Ayrıca kitap kronolojik bir şekilde düzenlendiği için şiirlerdeki değişimi, konuların, imgelerin farklılaşmasını gözlemleyebiliyoruz. Bununla beraber bu şiirler kendimizi sorgulatan, kendimiz dışına baktıran, kentleri, sokakları duyuran bir yan içeriyor. Emek Erez yazdı. Ian McEwan’ın romanı Yabancı Kucak Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. McEwan, Yabancı Kucak’ta kurgu ustalığını gerilim ve aşk janrlarını iç içe harmanlayarak, Gotik roman türünü Romantizmin ilk dönemlerinden günümüze taşıyor. Soner Sert inceledi. Cahide Birgül’ün Geceye Uyananlar romanı Kafka Kitap tarafından yayımlandı. Geceye Uyananlar’a baktığımızda problemler, tahammülsüzlükler ve çözülmemiş, iki dudak arasında kalmış cümleler tarafından “korunan” bir aileye çıkar karşımıza: Ölü bir baba, ölmek üzere olan bir anne, zihinsel engelli bir kardeş, “teşkilat” üyesi bir abi ve oradan oraya savrulan genç bir kadın… Okan Çil yazdı. Sanat tarihçisi Ahmet Hamdi Bülbül: Boğaziçi’nin önemli bir sorunu yetki karmaşası. Bir yolun iki tarafı, iki ayrı belediyenin yetkisinde, hatta bir parselin yarısı ön görünümde, yarısı ise geri görünümde de kalabiliyor. Buna bir de Boğaziçi’nin her iki yakasına farklı koruma bölge kurulları ve tabiat komisyonlarının bakmasının da eklenmesi farklı bakış açıları ve yorumlarını da beraberinde getirmesi kaçınılmaz oluyor. Melishan Devrim imzasıyla… Ali Bulunmaz bu sayımızda yer alan bir diğer isim oldu. İyi okumalar…

Gazete Duvar