Putin istemedi, Rus liderin figürlerinin kilisede sergilenmesinden vazgeçildi

Rusya’da, orduya ait bir kilisede bulunan Devlet Başkanı Vladirmir Putin’in mozaik figürlerinin, Rus liderin isteği üzerine sergilenmeyeceği açıklandı.

Rusya Klin Ordotoks Kilisesi üyesi Başrahip Stefan, söz konusu mozaiklerden bazılarının yapım aşamasında olduğunu belirterek, başkent Moskova yakınlarındaki kilisenin iki ayrı duvarı üzerinde bulunan Putin görsellerinin halkın gösterimine kapatılacağını söyledi.

Rahip Stefan bunun, Vladimir Putin’in kendi isteği olduğunu da sözlerine ekledi.

Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkan Putin kendisinin mozaiklerinin yapıldığını duyunca gülümsedi ve ‘gelecek nesiller başarılarımızdan dolayı gurur duyacaklar ancak bunu göstermek için şu anda çok erken’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı sonunda açılacak olan kilisede Putin’in yanı sıra, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Sovyet diktatör Josef Stalin’in de figürleri bulunuyor. Putin’in, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını betimleyen bir mozaikte yer almasıysa dikkat çekiyor.

Nüfusun çoğunluğu Ortodoks Hristiyan inancına sahip olan Rusya’da çoğu kilisede dini motifler yer alırken, bazı dini yapılarda tarihi figürlere de yer verilebiliyor.

https://tr.euronews.com/2020/05/01/putin-istemedi-rus-liderin-figurlerinin-kilisede-sergilenmesinden-vazgecildi