Boris Johnson’un Türk atası Ermenilerin katliamlarından bahsettiği için öldürüldü – Ermenistan Kamu Radyosu

Ali Kemal 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunda ünlü gazateciydi ve milliyetçi bir Türk tarafından öldürülmüştü.

Büyük Britanya Başbakanı Boris Johnson asla Türk kökenli olduğunu gizlemedi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ona yazdığı mektuplarda bu hususu devamlı vurguluyor.

Fakat çok az kişi Johson’un atasının gerçek hikayesini biliyor. Ermenihaber ajansına göre Türk gazeteci Uzay Bulut Sputnik Armenia haber ajansının aktardığı bilgilere göre İngilizce yayınlanan ‘The Algemeiner’ gazetesine Büyük Britanya Başbakanı Johnson’un Türk atası hakkında konuştu.

Ali Kemal iktidara karşı çok sert eleştirilerle biliniyordu ve tutukalnmaktan kaçınmak için 1909 yılında Büyük Britanya’ya kaçtı.

Orada Ali Kemal İngiliz Brun Winifred ile evleniyor. O evlilikten oğlu Osman Kemal Winifred-Johnson dünyaya geliyor. O da Büyük Britanya Başbakanı Boris Johnson’un dedesidir.

1919 yılında Ali Kemal vatanına geri dönüp Türkiye’nin demokratikleşmesi için mücadele etmeye başlıyor. Bu bağlamda Ali Kemal 1915 Soykırımı sırasında Ermeni ve diğer Hristiyan halklarının katliamından sorumlu olan Türk yöneticilerin cezalandırılmalarını talep ediyor.

1922 yılında Türk milliyetçisi olan Nuredin İbrahim Paşa onun bu tutumundan dolayı Ali Kemal’i öldürdü.

Türkiye Meclisinin Ermeni Milletvekili Garo Paylan 2019 yılında Ali Kemal anısına Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak onun vicdanlı bir insan olduğunu ve Ermeni Soykırımı gibi ciddi bir suçu hakkında konuştuğunu ifade etti. Paylan’a göre bu yüzden onu linç ettiler ve katiller de cezasız kaldı.

‘The Algemeiner’ gazetesi makalede Türkiye Hükümetinin günümüzde de Ermeni Soykırımını inkar ettiğini ve Ali Kemal suikastıyla ilgili susmayı tercih ettiğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu