ABD Dışişleri Bakanlığı: Ararat Dağı, şimdi Türkiye’nin topraklarında bulunsa da Ermenilerin yüreklerinde kalmaya devam ediyor (foto) – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ararat Dağı, şimdi Türkiye’nin topraklarında bulunsa da Ermenilerin yüreklerinde kalmaya devam ediyor (foto)

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her ay yayımlanan dergisinin Nisan sayısında Ermenistan konulu geniş bir makale de yer buldu. Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) ABD Komitesi’nin facebook sayfasında da yer verilen bu makalenin yazarı, ABD’in Ermenistan Büyükelçiliği’nde çalışan Lia Miller.

Yazar, makalesinde şu ifadeler kullandı: “Ararat Dağı, günümüz Türkiyesi’nin topraklarında bulunduğu için şimdi Ermeniler için ulaşılması zor oldu. Ancak her şeye rağmen Ararat, kültür ve tarih gururu simgesi olarak Ermenilerin yüreklerinde kalmaya devam ediyor.”

Makalede Ermenistan’ın zengin tarihi geçmişiyle kültürü, lezzetli mutfağı, iki sene önce gerçekleştirilen Kadife Devrim ve bazı alanlarda Ermenistan hükümetiyle ABD Büyükelçiliği arasında geliştirilen işbirliği gibi konular da değerlendirilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu