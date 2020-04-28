Ermeni Soykırımı’nın 105. yılında Letonya Kilisesi’nde anma etkinliği yapıldı

Letonya Lutheran Kilisesinin ruhani lideri, Başpiskopos Janis Vanags, Ermeni Soykırımı’nın 105. yılında Letonya Kilisesinde bir anma etkinliği yapıldığını ve masum kurbanların ruhları için dua edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili uzun bir açıklama yapan Başpiskopos Vanags, Ermeni halkına bu vesileyle dayanışma ifade ettiklerini ve Ermeni Soykırımı’nın inkarını kınadıklarını vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak bilinen Ermeni Soykırımı sırasında Osmanlı İmparatorlupu’nda yaşayan 1.5 milyon Emreniler, etnik aidiyetlerinden dolayı katledildi. Hayatta kalmayı başaran yüzbinlerce kişi ise dünyanın tüm uçlarına dağıldı.

Bugüne kadar Ermeni Soykırımı, 30’a yakın ülke ve onlarca uluslararsı kuruluş tarafından tanındı ve kınandı.

ERMENİ HABER AJANSI