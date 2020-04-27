Kim Kardashian’ın Ermeni Soykırımı paylaşımları Türkiye’de tepkilere neden oldu – Ermenistan Kamu Radyosu

Kim Kardashian’ın Ermeni Soykırımı paylaşımları Türkiye’de tepkilere neden oldu

Ermenihaber.am- Ermeni asıllı ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından Osmanlı Türklerinin, içerisinde aydınlar, kadın ve çocukların da bulunduğu 1.5 milyon Ermeni’nin Soykırım’a uğradığını yazdı.

Kardashian’a Ermeni Soykırımı ile ilgili paylaşımlarının ardından Türklerden binlerce tepki paylaşımı geldi.

ABD’li model ve sosyal medya fenomeninin, Ermeni diasporasına destek için sürekli olarak ABD’deki çalışmalara katıldığı biliniyor.

Geçen yıl Kim Kardashian Yerevan’da gazetecilere verdiği demeçte “Benim amacım Ermeni Soykırımı’nın tanınmasıdır. Ben asla durmayacağım” söylemişti.

Ermenistan Kamu Radyosu