Ermenistan Dışişleri Bakanı: İbrahim Kalın’ın açıklamasına değinmemiz bile şeref getirmez bize çünkü tarihi çok iyi biliriz – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Kamu Televizyonu muhabirine açıklamalar yapan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, Türkiye ile ilişkilerimize devletimizin yaklaşımlarını yorumladı.

Zohrap Mnatsakanyan: “Siyasette atılan her adım, soğukkanlı ve dengeli bir hesabın sonucu olmalıdır. Bu ilişkilere de aynı şekilde yaklaşmamız gerekir. Hem biz inkar edilen bir adalet koşullarında yaşıyoruz, hem de Türkiye bu meseleyi daha da derinleştiren adımlar atıyor. Kapalı tutulan sınır kapısını ve Dağlık Karabağ konusunda Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesini kastederim. Hep bunlar, bizim için tehdit niteliğindedir. Ve biz bu tehdide, devletin benzer olgulara değinmesi gerektiği gibi davranıyoruz. Yani soğukkanlı ve dengeli bir hesapla milli güvenliğimizi sağlıyoruz. Her bir adımımızı, ulusal çıkarımıza göre atıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Ermenistan ve Türkiye arasında imzalanmış protokollere dair açıklamasını da yorumlayan Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Çarpıtılmış olan bu açıklamaya değinmemiz bile şeref getirmez bize. Çünkü tarihi pekala biliriz. Ermenistan, Soykırım’a maruz kalan bir halkı temsil eden devlet olarak bu süreci sonuna kadar getirip katkıda bulunmuştu. Sizin de çok iyi hatırladığınız gibi bu sorun, tüm ulusumuz arasında epey zor tartışmalar konusu oldu. Hep bunları gerçekleştirdik de ne elde ettik? Aslında Türkiye, hep bunları pencereden dışarıya attı. Ve bu olgu da, tehlikenin ne kadar derin olduğunu gösterdi. Ve Türkiye tarafından yapılmış diğer yorumlar da inkarcılığı daha da derinleştiriyorlar. Zira inkarcılığa, Soykırım’ı haklı çıkarma teşebbüsleri de katılıyor. Hep bunlar cezasızlık ve tehlikeye dönüşüyor” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu