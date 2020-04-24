Ermeni Soykırımı: Genel Bakış – Ermenistan Kamu Radyosu

Yirmici yüzyılın ilk soykırımı olarak diye tanınan Ermeni soykırımı, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Hristiyan Ermenilerin 1915-1923 döneminde fiziksel olarak yok edilmesini ifade eder. Soykırım sırasında 1.5 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Osmanlı makamları, destek birliklerinin ve zaman zaman da sivillerin desteğiyle zulmün ve toplu cinayetlerin büyük kısmını işlemiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti olan Jön Türkler’in kontrolündeki Osmanlı hükümeti, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde oldukça büyük olan Ermenistan varlığını ortadan kaldırarak bu bölgedeki Müslüman Türk hâkimiyetini pekiştirmeyi hedeflemiştir.

Jenosit – Soykırım teriminin kökeni ve uluslararası hukukta kanunlaştırılması, 1915-16 yıllarında Ermenilerin toplu olarak öldürülmesine dayanmaktadır. Bu sözcüğü ilk kullanan ve daha sonra Birleşmiş Milletler’de savunucusu olan Avukat Raphael Lemkin, Osmanlıların Ermenilere karşı işlediği suçlar hakkında ilk çıkan gazete yazılarının grupların yasal korunma ihtiyacı (1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi’nin ana unsuru) ile ilgili düşüncelerinin anahtarı olduğunu defalarca ifade etmiştir.

24 Mayıs 1915 tarihli ortak bir bildiride, tarihte ilk kez, müttefik ülkeler (İngiltere, Fransa ve Rusya İmparatorluğu) Ermenilerin toplu katliamlarını “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirdiler.

Osmanlı İmparatorluğun’da Ermenilerin tam imhasını hedefleyen girişimlerin Soykırım olarak Kabul ettiği ilkeler şu: 1995 – Rusya Devlet Duması, Ermeni Soykrımı’nı kınayan bir açıklama kabul ederek, 24 Nisanı Ermeni Soykırımı’nın anma günü olarak kabul etti. 1996 – Kanada, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 1997 – Lübnan Milli Meclisi, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan bir karar kabul etti. 1998 – Belçika Senatosu, Türkiye hükümetini Ermeni Soykırımı gerçeğini tanımaya çağırdı. 1996 – Yunanistan, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2000 – İtalya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2000 – Vatikan ile Papa II. İoannes Paulus, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı ve kınadı. 2001 – Fransa Senatosu Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2003 – İsviçre, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2004 – Arjantin Senatosu, kabul ettiği deklarasyonla Ermeni toplumuna 1915 Soykırım konusunda dayanışmasını bildirdi. 2004 – Slovakya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2004 – Hollanda Temsilciler Meclisi, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2005 – Venezuela Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2005 – Polonya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2005 – Litvanya, Ermnei Soykırımı’nı kınayan bir karar aldı. 2007 – Şili Senatosu, Ermeni Soykırımı’nı kınayan karar kabul etti. 2010 – İsveç, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2014 – Bolivya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2015 – Avusturya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı gerçeğini kabul ederek kınadı. 2015 – Lüksemburg Parlamentosu, Ermenilere karşı yapılanların Soylırım olduğunu kabul eden bir karar aldı. 2015 – Brezilya, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2015 – Paraguay Senatosu, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıdı. 2015 – Suriye Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. 2016 – Almanya Bundestagı, 1915 Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar aldı. 2017 – Çek Cumhuriyeti, Ermeni Soykırımı’nnı tanıdı. 2019 – Libya geçici hükümeti, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

24 Nisan 1965’te Soykırım’ın 50. Yıldönümünde Yerevan’da toplu gösteriler yapıldı. Sonuç olarak, Ermeni SSC Bakanlar Konseyi’nin 16 Mart 1965’te onaylanan bir anıt dikme kararı 1966’da uygulanmaya başlandı. Anıtın inşası 1967’de tamamlandı ve açılışı 29 Kasım 1967’de gerçekleşti.

24 Nisan’da her yıl yüz binlerce Ermeni ve yabancı, Türk hükümeti tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nda işlenen 1915 Ermeni Soykırımı masum kurbanlarına saygılarını göstermek için Tsitsernakaberd Anıt Kompleksini ziyaret ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu