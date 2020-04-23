Ermeni Soykırımı Müzesi 24 Nisan’a doğru yeni online sergi düzenliyor

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü “Ermeni Soykırımı yıllarında Kilikya’da öz savunma hareketleri” başlıklı yeni online sergisini düzenledi. Sergi Maraş, Haçın (Selimbeyli), Ayntap (Antep) öz savunma mücadelesinin 100’üncü yıldönümüne adanıyor.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada 16-17 Nisan tarihlerinde Kilikya Ermeni Katoğikosluğuyla birlikte öz savunma hareketlerinin 100’üncü yıldönümü münasebetiyle uluslararası konferans ve sergi düzenlemesi öngörüldüğünü, fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu etkinliğin iptal edilmesi ve bunun yerinde online sergi düzenlediklerini duyuruldu.

“Ermeni Soykırımı yıllarında Kilikya’da öz savunma hareketleri” adlı sergi Ermenice ile İngilizce ve 11 alt başlığından ibaret olacak.

Sergide Kilikya Ermenilerinin tarihini anlatan farklı resimler yer alacak. Osmanlı döneminde Kilikya Ermenilerinin katkılarından başlayıp tehcir, katliamlar ve Kilikya’yı Ermenilerden boşaltma dönemine kadar süreci tanıtılacak.

Sergide Ermeni öz savunma hareketlerinde Ermeni kadınların oynadığı rolüyle ilgili ayrı bir vurgu yapıldı. Ermeni kadınlar hem hazırlık çalışmalarında hem de askeri operasyonlara katılıp önemli katkıda bulunmuşlar.

Aynı zamanda 1 Nisan 1921 tarihi itibarıyla Kilikya’da Ermenilerin sayısıyla ilgili bilgiler verilecek.

ERMENİ HABER AJANSI