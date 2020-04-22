Unutmayacağız, unutturmayacağız, gelecek nesillere anlatacağız…

Holokost eğitimi ve anma etkinlikleri kapsamında farklı çalışmaları hayata geçiren, projelere katılan UÖMO öğrencileri bu yıl San Diego Jewish Academy tarafından dünya çapında başlatılan ‘Butterfly Projesi’nin ortağı oldu. Proje kapsamında Holokost’ta yaşamını kaybeden 1,5 milyon çocuk anısına yüzlerce seramik kelebek tasarlayan öğrenciler, on-line eğitim sürecinde de bu çalışmalarına Butterfly Projesinin kelebek teması altında Holokost’u yaşayan çocukların anısına videolar hazırlayarak devam ettiler. Başlattıkları Butterfly Projesinin öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle sahiplenildiğini ifade eden UÖMO Yahudi Kültürü Koordinatörü Sami Levi, “Bu proje sanatla eğitimin iç içe geçtiği, Holokost’ta yaşamını kaybeden 1,5 milyon çocuğa seslerini geri vermek amacıyla dünya çapında başlatılan uluslararası bir proje. Projenin ortağı olan okullardaki öğrenciler Holokost’ta yaşamını kaybeden 1,5 milyon çocuğunun anısına, 1,5 milyon seramik kelebek tasarlamayı hedefliyorlar. UÖMO olarak çalışmalarımızı Seramik Sanatçısı Mara Gülerşen’in liderliğinde başlattık. Seramik öğretmenimiz Recep Sarısoy’un üstün çabalarıyla kısa zamanda öğrencilerimiz yüzlerce seramik kelebek üretti. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz kelebekleriyle Holokost’ta yaşamını kaybeden çocukların sesi oldu. Butterfly Project’in ortağı olmaktan onur duyuyoruz. Seramik kelebeklerimizi dayanıklılık ve umudun sembolü olarak planlanmış bir enstalasyonla okulumuzun en güzelyerlerinden birinde sergileyeceğiz. Proje öğrencilerimiz tarafından o kadar sahiplenildi ki, on-line eğitim süreci içerisinde olduğumuz bugünlerde Butterfy Project teması altında Holokost anma videoları hazırladılar” diyerek öğrencilerinin bu çabasının yarınlarımız için umut olduğunu ifade etti.

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Şalom Gazetesi