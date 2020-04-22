Nor Zartonk’tan online soykırım anması

Nor Zartonk inisiyatifi, Ermeni Soykırımı anması için “1915’i ve Bugün’ü konuşuyoruz” başlıklı 3 gün sürecek bir video konferans düzenliyor

Nor Zartonk inisiyatifi 24 Nisan Ermeni Soykırımı anması için koronavirüs nedeniyle internet üzerinden etkinlik gerçekleştirecek. 22-23-24 Nisan tarihlerinde üç gün sürecek anma etkinliğinin ilki bu akşam saat 18.00’de başladı.

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Etkinlikler devam eden iki günde 18.00’de yapılmaya devam edecek.

Anma, 2011 yılında Batman’da zorunlu askerlik yaparken öldürülen Sevag Balıkçı’nın anılacağı videokonferanslarda Hrag Papazian, Manuk Avedikyan, Uğur Ümit Üngör, Ani Balıkçı, Ara Sarafian, Lerna Ekmekçioğlu, Melise Bilal, Tayfun Balçık gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Detaylı program için www.norzartonk.org adresini ziyaret edilebilir.

Canlı yayını ise www.facebook.com/NorZartonk/live adresinden izleyebilirsiniz.

HABER MERKEZİ

Yeni Yaşam Gazetesi