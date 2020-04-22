Dünya Yahudi nüfusu 1925 yılı rakamlarına ulaştı

Soykırım Anma Günü öncesinde açıklanan verilere göre, günümüzde 14 milyon olan 2020 yılı dünyadaki toplam Yahudi nüfusu, bu haliyle ancak 1925 yılındaki rakamı yakalayabiliyor.

II. Dünya Savaşı başlamadan hemen önce dünyada toplam 16 milyon 600 bin Yahudi yaşıyordu. Günümüzde ise 14 milyon 700 bin kişi olan dünyadaki toplam Yahudi sayısının ise 1925 yılının 14 milyon 600 bin olan rakamı yakalayabildiği bildiriliyor.

II. Dünya Savaşı öncesi dönemde, bugünkü İsrail topraklarında, dünya Yahudi nüfusunun sadece yüzde 3’üne denk gelen 449 bin Yahudi yaşıyordu. İsrail Devletinin kurulmasının hemen öncesinde ise bu rakam 650 bine çıkmıştı.

İsrail’de yaşayan 6,7 milyon Yahudi, dünya Yahudi nüfusunun yüzde 45’ini oluşturuyor. Bu nüfusun 5,2 milyonu İsrail’de doğmuş. 293 binin Afrika, 164 binin[VM1] Asya, geri kalanın ise Amerika ve Avrupa doğumlu olduğu belirtiliyor.

Dünya üzerindeki en büyük Yahudi nüfusuna sahip ikinci ülke olan Amerika Birleşik Devletlerinde 5,7 milyon Yahudi yaşıyor. Bunu en yakın sayıyla takip eden Fransa’da 450 bin, Kanada’da 392 bin, İngiltere’de 292 bin, Arjantin’de 180 bin, Rusya’da 165 bin, Almanya’da 180 bin ve Avustralya’da ise 116 bin Yahudi bulunuyor

Şalom Gazetesi