Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları bugün online görüşme yapacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları bugün online görüşme yapacak

‘Sputnik Armenia’ muhabirine bilgi veren Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan’a göre bugün 21 Nisan’da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Zohrap Mnatsakanyan ile Elmar Memedyarov online görüşme yapacak.

Zohrap Mnatsakanyan’ın dün de AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarıyla aynı şekilde görüştüğünü belirten Bayan Naghdalyan: “Dün taraflar Yukarı Karabağ meselesinin barışçı yollarla çözümlenmesi için yapılan görüşmelerde geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler konusunu ele aldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan Artsakh’ta gerçekleştirilmiş seçimlere değindi” diye konuştu.

21 Nisan 2020 tarihinde Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının online görüşmesi, AGİT Minsk Grubu’nun arabuluculuğu ve katılımıyla yapılacak. Taraflar yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgını koşullarında Karabağ sorununun düzenlenmesi yolları konusunu görüşecekler.

Ermenistan Kamu Radyosu