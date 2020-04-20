Trump, Paskalya için Patrik Bartholomeos’u aradı

Trump, Patrik Bartholomeos’u arayarak Paskalya Bayramı’nı kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ortodokların Paskalya Bayramı’nı kutlamak için Fener Rum Patriği Bartholomeos’u aradı. Trump, Fener Rum Patrikhanesi’nin yetkisindeki ülkelerde yaşayan Ortodoks cemaatlere iyi dilek ve tebriklerini iletti.

DUVAR – ABD Başkanı Donald Trump, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u arayarak Paskalya Bayramı’nı kutladı. Fener Rum Patrikhanesi’nden yapılan açıklamaya göre Trump, Bartholomeos ile yaptığı görüşmede, Fener Rum Patrikhanesi’nin yetkisinde bulunan ülkelerdeki Ortodoks cemaatlere de iyi dilek ve tebriklerinin iletilmesini istedi.

Bartholomeos, Başkan Trump’a Fener Rum Patrikhanesi’nin yetki alanı içinde bulunan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’un riyasetindeki Amerika Rum Ortodoks Kilisesi ve toplumuna gösterdikleri alaka ve verdikleri destek için teşekkürler etti. Görüşmede ayrıca Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, mayıs ayında yapılması planlanan ABD ziyaretinin, gelecek yıla ertelenmesi de değerlendirildi.

KILIÇDAROĞLU DA GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Bartholomeos’u telefonla arayarak Paskalya Bayramı’nı kutladı. Kılıçdaroğlu, Yerlikaya, İmamoğlu ve Babacan’a teşekkürlerini ifade ederek, görevlerinde başarılar diledi. (AA)

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