Yeni seçilen Karabağ Cumhurbaşkanı Ermenistan’a geldi

Artsakh (Karabağ) yeni Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan resmi olmayan ziyaretle Ermenistan’ın Başkenti Yerevan’da bulunuyor. Arayik Harutyunyan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan ile resmi olmayan görüşmelerde bulundu.

Bununla ilgili açıklamalarda bulunan Artsakh Cumhurbaşkanı Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan’ın davetiyle Ermenistan Parlamentosunda misafir edildiğini ve geleceğe yönelik adımları konuştuğunu ifade etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüşme sırasında da Arayik Harutyunyan Artsakh’ın gelişmesine yönelik projelerin konuşulduğunu açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI