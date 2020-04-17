Ermenistan Dışişleri Bakanı BM Genel Sekreterine mektup gönderip Ermenistan’ın, küresel ateşkes çağrısına katıldığını bir kere daha teyit etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup göndererek Ermenistan’ın, küresel ateşkes çağrısına katıldığını bir kez daha dile getirdi.

Hep beraber bu pandemiyle mücadele etme gereğinin altını çizen Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın mektubunda şu ifadeler de yer aldı: “İhtilaflar nedeniyle daha savunmasız olan insanlara dünyanın desteği pek önemlidir. Bu anlamda özellikle ihtilaflardan mağdur bölgelerde yaşayan insanlara Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere BM Kurumları’nın yardımı önemsenmektedir. Ermenistan BM ilgili makamlarına gerekli olan tüm koşulları sağlamaya hazırdır.

Bu pandemi, insanlık için bir meydan okuma da oldu. Oysa bu salgını ortadan kaldırmak için sarfedilen ortak çabalar, çok taraflı işbirliğine yeni bir ivme kazandırabilir. Bu felaketin etkilerinin üstesinden gelinmesi için alınan önlemler, çatışan taraflar da dahil olmak üzere tüm halklar için bir olanak olarak görülebilir.”

Ermenistan Kamu Radyosu