Serj Sarkisian, Karabağ’ın asla Azerbaycan sınırları içerisinde yer almayacağını belirtti

Ermenistan üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisian Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanlık seçimlerinde galip gelen ve Cumhurbaşkanı olarak seçilen Arayik Harutyunyan’ tebrik mesajı verdi.

Sarkisian tebrik mesajında “Sayın Arayik Harutyunyan Artakh Cumhurbaşkanı seçildiğinizden ve partinizin Artsakh Parlamentosunda çoğunluk teşkil edildiğinden dolayı sizi tebrik ediyorum. Artsakh’ın bağımsılığı her şeyden üstündür. Şehit olan arkadaşlarımızın anısı şahit olsun ki Artsakh’ın bağımsızlığı bizim ailelerimizden ve hayatımızdan da üstündür” ifadelerine yer verdi.

Serj Sarkisian, ayrıca, Karabağ’ın asla Azerbaycan sınırları içerisinde yer almayacağını ve geçmişe dönüş olmayacağını da belirterek bunun her bir Artsakhlının inancı olduğunu ifade etti.

Ermenistan üçüncü Cumhurbaşkanı Artsakh uğruna ve milli amaçları doğrultusunda bütün siyasi güçlerle işbirliğe hazır olduğunu ifade ettiğinden dolayı Arayik Harutyunyan’ı takdir ettiğini de vurguladı.

Sarkisian tebrik mesajını “Tanrı Artsakh’ı ve halkımızı korusun” sözleriyle bitirdi.

ERMENİ HABER AJANSI