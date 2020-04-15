Katedrale ‘korona’ engeli

Notre Dame Katedrali restorasyonuna korona virüsü engeli

Katedralin restorasyonu salgın nedeniyle ertelendi. Çalışmalar 10-15 yıl sürebilir.

DUVAR – Fransa’nın başkenti Paris’te bir yıl önce çıkan yangında ciddi zarar gören 857 yıllık Notre Dame Katedrali onarılmayı bekliyor. Geçen ay başlaması beklenen tarihi yapının restorasyon çalışmaları korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Tadilatın yangından önce yapılan restorasyon için kurulan iskelelerin sökülmesiyle başlayacağı belirtilirken çalışmalar kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Tarihi Eserlerin Restorasyonu Şirketler Grubu Başkanı Frederic Letoffe, katedralin yeniden inşa çalışmalarının 10-15 yıl süreceğini ifade etti. Başbakan Edouard Philippe ise, yangından sonra, Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini açıkladı.

YANGININ SEBEBİ HALA BİLİNMİYOR

Aradan bir yıl geçmesine rağmen katedral yangının sebebi hala bilinmiyor. Paris Savcılığı’ndan 26 Haziran 2019’da yapılan açıklamada, iki aydan fazla süredir devam eden soruşturma kapsamında, tarihi yapıda çıkan yangının sebebini tam olarak belirleyecek bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi.

Açıklamada, ancak yangının tarihi katedralin elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği, soruşturmanın daha detaylı devam edeceği belirtildi.

BAĞIŞ SÖZÜ

Katedralin yangında ciddi zarar görmesinin ardından restorasyonun çalışmaları için bağışlar yapıldı. L’Expresse gazetesinin haberine göre, katedral için 2019’da 834 milyon avro toplandı, 88 milyon avro da bağış sözü verildi.

Bağışta bulunanlar arasında Fransız kozmetik şirketi L’Oreal (200 milyon avro), Total (100 milyon avro), telekomünikasyon şirketi Bouyges’un Genel Müdürü Martin Bouyges (10 milyon avro), Fransız milyarder Marc Ladreit de Lacharriere (10 milyon avro), Fransız bankası Credit Agricole (5 milyon avro), bilgisayar şirketi CapGemini (1 milyon avro), Fransız milyarder Pinault ailesi (100 milyon avro) ve ünlü Fransız markası Louis Vuitton (200 milyon avro) yer alıyor. (AA)

Gazete Duvar