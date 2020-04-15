Ermenistan Başbakanı, Yezidilerin Melek Tavus Bayramını kutladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’daki Yezidi toplumunun temsilcilerini Melek Tavus Bayramı vesilesiyle tebrik etti. Ermenistan hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Servisin’den edinen bilgiye göre, tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Ermenistan’ın Yezidi toplumunun sevgili temsilcileri,

Yeni Yılınız Melek Tavus Bayramı vesilesiyle tebrik eder, bu yılın kardeş Yezidi halkı için sağlık, refah ve barış yılı olmasını dilerim.

Ermeni ve Yezidi halklarının samimi dostluğu, zamanın sınavından geçerek, geliştirilerek ve pekiştirilerek, bize, karşılıklı saygı ve dayanışma temelinde kurulan zengin bir miras bırakmıştır.

Eminim ki, dost Yezidi halkı ile ortak çabalarla Ermenistan’ın gelişimini ve refahını sağlayabiliriz” ifadelerine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI