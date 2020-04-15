Bağımsız ve demokratik Karabağ’a Nikol Paşinyan’dan tebrik mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Artsakh (Karabağ) halkına seçim sürecini başarıyla tamamladıklarından dolayı tebrik ederek ortak amaç ve hedeflere kavşabilmek için Ermenistan’ın Artsakh ile yoğun bir şekilde işbirliğini devam edeceğini belirtti.

Kendi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Paşinyan “Ben bağımsız ve demokratik Artsakh halkına seçimleri tamamladıktan dolayı tebrik ediyorum. Onlar iktidara Artsakh’ın güvenliğini daha da pekiştirmek için onay verdiler. Ortak amaçlarımıza kavuşmak için Artsakh ile yoğun işbirliğimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere 14 Nisan tarihinde Artsakh Cumhuriyetinde (Karabağ) Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirdi. ‘Özgür vatan’ Prati lideri Arayik Harutyunyan ön sonuçlara göre yüzde 88 oy topladı ve Cumhurbaşkanı seçildi. Artsakh Dışişleri Bakanı Masis Mayilyan yüzde 12 oy topladı.

ERMENİ HABER AJANSI