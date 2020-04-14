Meclis’e teklif: Enfal soykırım olarak tanınsın

HDP’den Meclis’e teklif: Enfal Kürt soykırımı olarak tanınsın

Saddam Hüseyin döneminde Kürdistan’da en az 182 bin insanın öldürüldüğü ‘Enfal’ olarak anılan katliamların soykırım olarak kabul edilmesi için HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç tarafından Meclis’e teklif sunuldu. Teklifte Enfal’in BM’nin soykırım tanımına uyduğu belirtildi. Enfal katliamları İngiltere, İsveç ve Norveç parlamentolarında ‘Kürt soykırımı’ olarak karar altına alınmıştı.

DUVAR – HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Saddam Hüseyin’in iktidarda olduğu dönemde Baas rejimi tarafından Irak Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleştirilen katliamların soykırım olarak tanınması için TBMM’ye kanun teklifi sundu.

HALEPÇE’DE 16 MART GÜNÜ EN AZ 5 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Verilen kanun teklifinde, tarihe ‘Enfal’ (Arapçada Ganimet) olarak geçen katliamlarda Kürtlere yönelik diri diri toprağa gömme, kimyasal silahlarla saldırı, toplu infazlar, köylerin yakılması başta olmak üzere her türlü insanlık dışı yönteme başvurulması hatırlatıldı. Katliamın neticesinde 182 bin Kürdün katledildiği ve 4 bin 500 köyün yakılıp boşaltıldığı, 1 milyondan fazla kişi de mülteci durumuna düşürüldüğü bilgilerine yer verildi. Teklifin gerekçesinde, “Irak Kürdistan Bölgesi’nde binlerce camii, okul, hastane ve kilise gibi yapıların bile harabeye çevrildiği Enfal Harekatı, 16 Mart 1988 yılında Halepçe’ye yönelik kimyasal saldırıyla zirveye çıkmıştır. Tarihe ‘Halepçe Katliamı’ olarak geçen bu saldırı sonucunda 5 binden fazla sivil Kürt katledilmiş ve 10 binden fazla kişi de yaralanmıştır. Bunun yanında Halepçe ve çevresine kimyasal silahlarla saldırılmasından dolayı bugüne kadar 43 bin 753 kişinin öldüğü, 61 bin 200 kişinin de sakat kaldığı tahmin edilmektedir” denildi.

‘BM SOYKIRIM TANIMINA UYUYOR’

Teklifte şunlar kaydedildi: “Kürt halkına reva görülen bu zulüm, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü’nün yaptığı soykırım tanımına tamamıyla uymaktadır. Diktatör Saddam Hüseyin rejiminin sona ermesiyle insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yargılama süreçleri başlatıldı. Bu kapsamda tarihsel yüzleşme kapsamında Irak Ceza Mahkemesi, ilkin 2007 yılında Enfal Harekatı’nı ve 1 Mart 2010’da ise Enfal’in bir parçası olan Halepçe Katliamı’nı “Soykırım” olarak tanımıştır. Aynı şekilde Irak Parlamentosu ve Irak Kürdistan Bölgesi Parlamentosu da Halepçe katliamını soykırım olarak kabul etmiştir. Yine 13 Nisan 2017’de de Irak Parlamentosu Enfal Katliamı ile ilgili resmi özür yayınlayarak benzer katliamların bir daha yaşanmaması için, katliamda yaşanan insanlık suçlarını ders kitaplarına eklemiştir. Toplumsal dayanışma ve bütünleşme için ulusların karşılaştıkları trajedileri kabullenmek ve acılarda ortaklaşmak, önemli birer parametredir.”

HDP’DEN AÇIKLAMA: LANETLİYORUZ

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Enfal Soykırımının 34’üncü yıl dönümüne dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “16 Mart 1988’de Halepçe’de kimyasal silahların kullanılmasıyla doruk noktasına ulaşan bu soykırım hareketine dünya sessiz kalmış, gerçekleşmesine göz yummuştu. Irak Yüksek Ceza Mahkemesi 2007 yılında aldığı bir kararla Enfal saldırılarını Kürtlere karşı yapılan bir soykırım olarak kabul etmişse de katliamın faillerinin önemli bir kısmı halen yargılanmamıştır. Enfal açık bir yara olarak kanamaya devam etmektedir. Yeni Enfal ve Halepçelerin yaşanmaması için herkesi soykırım ve katliamlara karşı sessiz kalmamaya ve unutmamaya çağırıyoruz.”

Enfal katliamları İngiltere, İsveç ve Norveç parlamentolarında da ‘Kürt soykırımı’ olarak karar altına alındı. (Kaynak: MA)

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