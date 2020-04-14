ABD merkezli vakıf İslam adına Hocaefendi’nin Kovid-19 çağrısını yayınladı

Mesajlarda din ve bilimin ortak çabasına işaret edildi.

Vakfın ‘Hizmet Hareketi kurucusu ve lideri’ takdimiyle yayınladığı Fethullah Gülen Hocaefendi’nin İngilizce yayınlanan mesajının Türkçe’si şöyle:

Salgın sırasında bilimin rehberliğine uymak adına Müslümanca çağrı

Bu salgını kontrol etmeye, önceki salgınlardan elde edilen bilimsel verilere ve deneyimlere dayalı etkili önlemler almak için çaba gösteren toplum sağlığı görevlilerine güveniyorum. Vatandaşlık ve insani sorumluluğumuzun bir parçası olarak, hepimiz ülkelerimizdeki tıp uzmanlarının, yetkililerin rehberlik ve tavsiyelerine uymamız gerekiyor. İnsani şuurumuz, dünyanın neresinde olursa olsun, acı çekenlerle empati kurmamızı, acılarını paylaşmamızı ve hafifletmeye yardımcı olma adına elimizden geleni yapmayı gerektirir. Toplum sağlığını korumak için önlemlere başvurmak aktif bir dua biçimidir. Yapabileceğimiz bir diğer önemli şeyse tüm insanlığın yaratıcısının kapısını, kederli bir kalple çalarak ona yalvarmaktır. Hem önlem almak suretiyle aktif duada bulunmak hem de ona dua etmek biz Allah’ın kulları olarak ona karşı görevimizdir.

Allah’ın merhametiyle insanlığı bu salgından kurtarmasını, hastalara şifa vermesini ve sevdiklerini kaybedenlere sabır ihsan etmesini niyaz ederim.

Fethullah Gülen

http://www.shaber3.com/abd-merkezli-vakif-islam-adina-hocaefendinin-kovid-19-cagrisini-yayinladi-haberi/1344105/