Türkolog Andranik İspiryan: Türkiyeli Ermenilerden gelen yardım, Erdoğan’ın gururunu okşadı ve o, bir taşla iki kuş vurmak istedi – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkolog Andranik İspiryan: Türkiyeli Ermenlerden gelen yardım, Erdoğan’ın gururunu okşadı ve o, bir taşla iki kuş vurmak istedi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermenistan’a yaptığı yardım teklifini ‘1in.am’ sitesi muhabirine yorumlayan Türkolog Andranik İspiryan: “Erdoğan’ın Ermenistan’a insani duyguları olduğunu düşünmüyorum” dedi. Andranik İspiryan’a göre Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” milli dayanışma kampanyasına Türkiyeli Ermenilerin de büyük destek verdikleri için Türkiye Cumhurbaşkanı, İstanbul Ermeni Patriğini arayıp minnettarlığını ifade etti. Zira Ermenlerden gelen yardım, Erdoğan’ın gururunu okşadı ve o, bir taşla iki kuş vurmak istedi. Onun için de Ermenistan’a Türkiye’nin yardımını önerdi. Türkologa göre Türkiye, Ermenistan’ın yardım isteyebileceği ülkeler listesinde ilk sıralarda yer almaz. Ermenistan Kamu Radyosu