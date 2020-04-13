Evde kalıp Ermenistan ve Karabağ’ın tarihi mekanlarını gezebilirsiniz

Ermeni TUMO Teknoloji Merkezinin Yerevan ve Stepanakert şubelerinin öğrencileri 3D kamera ve dronlarla Ermenistan ve Artsakh’ta (Karabağ) bulunan tarihi ve kültürel eserleri, müzelerini taramışlar.

Bununla ilgili özel dersleri San Antonio Üniversitesinde öğretim üyesi olan, deneysel fotoğrafçı Jason Perez yönetti.

Projenin amacı aynı zamanda ileride araştırmalar gerçekleştirmek için tarihi eserlerinin dijital formatıyla korunmasıdır.

Karantin nedeniyle Ermenistan vatandaşları dışarı çıkp müzeleri ve tarihi, kültürel mekanlarını ziyaret edemiyorlar. Projenin yardımıyla bu eksik kısmen giderilebilir.

ERMENİ HABER AJANSI