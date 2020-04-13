Ermenistan Dışişleri’nden Türkiye’den gelen ”Bizden yardım istediler” iddialarına sert cevap

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında Ermenistan’ın Türkiye’den yardım istediğini iddia etmişti. Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Çin’den Ermenistan’a gönderilen kutuların üzerindeki yazıyla ilgili açıklama vermek adına Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrılmışti.

Bu konularla ilgili Ermenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda bulunarak Türkiye tarafından gelen iddialarına cevap verdi.

İşte Ermenistan Dışişleri Bakanlığının yorumu:

“Biz defalarca zor durumda bulunan vatandaşlarımızın özellikle salgın hastalığının yoğun olarak yayıldığı ülkelerden vatanlarına dönmelerini sağlamak için devamlı çaba sarfettiğimizi belirttik. Bu bağlamda Cuma günü Türkiye’de bulunan ve Ermenistan’a dönmek isteyen 73 vatandaşımız ülkesine geri döndü. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı resmi olarak bu konuda Türkiye ve Gürcistan resmi makamlarıyla işbirliğinde bulundu. Türkiye ile işbirliği sadece bu konu üzerinde gerçekleşti ve bu çerçeve dışında herhangi bir destek ricasında bulunmadık”.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ayrıca, Türkiye tarafından Ermenistan’ın abluka altında tutulması, diplomatik ilişkilerinin olmaması durumunda iki ülkelerin işbirliği imkanlarının sınırlı olduğunu ve iyi niyet ile güvene ihtiyaç duyulduğunu ifade edildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığına göre, Türkiye tarafından koronavirüse karşı mücadele kapsamında yapılan bazı açıklamalar işbirliği için depolitize ve hümaniter ortamının oluşmasını engelliyorlar.

Özellikle üçüncü bir ülke tarafından Ermenistan’a verilen desteğe, halkların dostluğuna ve milli sembollerine karşı Türkiye’nin sergilediği saygısız davranış ve meselenin gereksiz şekilde politize edilmesi Ermenistan Dışişleri Bakanlığının tanımıyla üzücüdür.

ERMENİ HABER AJANSI