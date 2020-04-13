Cumhurbaşkanı Esad’ın Teklifiyle.. Bakan Azzam Paskalya Bayramı Münasebetiyle Hıristiyan Mezhep Başkanlarına Kutlamalarını İletti – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esadın teklifiyle Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Bakan Mansur Azzam Pasakalya Bayramı münasebetiyle batı takvimini izleyen Hıristiyan taifeleri başkanlarına bayram kutlamalarını, kendilerine ve tüm Suriye halkına sağlık, hayır ve esenlik duygularını iletti.

Bakan Azzam, Rum Katolik Kraliyet Patrikhanesi, Süryani Antakya Piskoposluğu, Ermeni Ortodoks Piskoposluğu, Ermeni Katolik Piskoposluğu, Ulusal Protestan Kilisesi, Maruniler Ebreşiyesi, Latin Manastırı ve Keldani Kilisesindeki Patrikler, Piskoposlar, Papazlar ve Papalara mübarek Paskalya Bayramı münasebetiyle kutlamalarını iletti.

Kendi yönünden Hıristiyan Mezhepleri, Cumhurbaşkanı Esad’a Bayram münasebetiyle kendilerini kutlamasından dolyaı şükranlarını sunarak yüce Allah’tan Suriye, halkı ve liderliğini her kötülükten koruması temennilerinde bulundu.

Bilineceği üzere batı takvimine göre yürüyen Suriye’deki Hıristiyan mezhepleri Hz. İsa’nın diriliş bayramı olan Paskalya bayramını kutlamışlardı.

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