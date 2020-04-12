ABD’de bir başpiskopos koronavirüs nedeniyle gökyüzünden şehrin üzerine kutsal su serpti

ABD’nin New Orleans şehrinin Başpiskoposu Gregory Aymond, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gökyüzüne çıkarak dua etti.

II. Dünya Savaşı döneminden kalma çift kanatlı bir uçakla havalanan 70 yaşındaki Başpiskopos Aymond, Hz. İsa’nın vaftiz edildiğine inanılan Ürdün Nehri’nden getirilen kutsal suyu serpti.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Aymond, kendisinin de kısa süre önce hastalığı yendiğini ve havada Tanrı’dan özellikle sağlık çalışanları, ilk müdahale ekipleri ve şehir liderlerini korumasını istediğini bildirdi.

Aymond, “İlk denemede su üzerime geldi” diyerek uçarken gökten su serpmenin zorluğunu dile getirdi.

Bu arada, Haham Lexi Erdheim de Fısıh döneminde (Passover) dua için aynı uçakla göğe yükselerek dua etti.

New Orleans’ın bağlı bulunduğu Louisiana eyaletinde 20 binden fazla kişinin koronavirüsü testi pozitif çıkarken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 800’ü geçti.

Independent Türkçe, Ajanslar

Independent Turkce